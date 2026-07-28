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Ростех

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«Октава ДМ» стала техническим партнером выставочного проекта «Наследие. Театр. Великие»

«Октава ДМ» стала техническим партнером выставочного проекта «Наследие. Театр. Великие»

Фото: Национальный центр «Россия» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) выступил техническим партнером выставочного проекта «Наследие.

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