Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Московским колледжам будут выдаваться гранты за высокие результаты в обучении учащихся. Показателями успешности будут считаться трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, высокие оценки на квалификационных и демонстрационных экзаменах.
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