Порядок регистрации транспортных средств в России скоро будет изменен

Проект приказа о техническом приведении административного регламента по процессу регистрации транспортных средств (ТС) в состояние, которое соответствует действующему законодательству, подготовлен МВД России, сообщает 21 ноября пресс-служба Госавтоинспекции.
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