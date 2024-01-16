Как слепой русский футболист стал звездой Тик-Тока и Youtube

Как слепые футболисты бьют пенальти и меняют лампочки? Об этом и не только на своих страницах рассказывает Андрей Куклин, нападающий сборной России по футболу слепых и один из самых известных незрячих блогеров.
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