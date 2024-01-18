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Как слепой русский футболист стал звездой «ТикТока» и YouTube

Как слепой русский футболист стал звездой «ТикТока» и YouTube

Как слепые футболисты бьют пенальти и меняют лампочки? Об этом и не только на своих страницах рассказывает Андрей Куклин, нападающий сборной России по футболу слепых и один из самых известных незрячих блогеров.

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