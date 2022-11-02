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5 хищных растений, которые можно вырастить дома

5 хищных растений, которые можно вырастить дома

Росянка, мухоловка и другие хищники украсят интерьер и избавят вас от насекомых. 1. Венерина мухоловка Фото: CorrieMiracle / Pixabay Это хищное растение охотится с помощью специальных двустворчатых ловушек, которые находятся на кончиках листьев.

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