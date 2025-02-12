Политика как он...
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Политика как она есть

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Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры

Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что за телефонным разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры.

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