Российские войска берут ключевые позиции: новости СВО от 9 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1019-й день спецоперации России на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях: освобождены населенные пункты Благодатное и Новый Труд, ведутся бои за Дзержинск, Торецк и Купянск.
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