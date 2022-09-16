ГУ МВД: подростки не жарили на Вечном огне картошку, а раскаляли самокат

Школьники из Каменска-Уральского не жарили картошку на Вечном огне и вообще не готовили никакой еды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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