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ГУ МВД: подростки не жарили на Вечном огне картошку, а раскаляли самокат

ГУ МВД: подростки не жарили на Вечном огне картошку, а раскаляли самокат

Школьники из Каменска-Уральского не жарили картошку на Вечном огне и вообще не готовили никакой еды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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