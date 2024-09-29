Новости СВО. ВС РФ жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 30.09.2024

ТО

Терехов Олег

Сколько можно вешать нам всякую туфту и лапшу на уши, властьпридержащие совсем отупели и оборзели если считают что народ сплошь тупой о они самые умные. Ну какой глубокий тыл под Курском? это наша земля. Совсем дебилы бля. Как говорится и смех и грех!!!