Новости СВО. ВС РФ жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 30.09.2024

По словам силовика, это происходит близко к линии соприкосновения. Боец спецназа рассказал, как жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском Боец с позывным «Рубин» рассказал СМИ о том, что операторы БПЛА спецназа группировки «Север» ВС РФ сжигают украинскую технику в их глубоком тылу в Курской области.
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