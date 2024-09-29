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Новости СВО. ВС РФ жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 30.09.2024

Новости СВО. ВС РФ жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 30.09.2024

По словам силовика, это происходит близко к линии соприкосновения. Боец спецназа рассказал, как жгут технику в глубоком тылу ВСУ под Курском Боец с позывным «Рубин» рассказал СМИ о том, что операторы БПЛА спецназа группировки «Север» ВС РФ сжигают украинскую технику в их глубоком тылу в Курской области.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Сколько можно вешать нам всякую туфту и лапшу на уши, властьпридержащие совсем отупели и оборзели если считают что народ сплошь тупой о они самые умные. Ну какой глубокий тыл под Курском? это наша земля. Совсем дебилы бля. Как говорится и смех и грех!!!
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