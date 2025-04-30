❗️Индия нападет на нашу страну в течение нескольких часов или дней. Мы получили информацию, — Советник премьер-министра Пакистана.
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❗️Индия нападет на нашу страну в течение нескольких часов или дней. Мы получили информацию, — Советник премьер-министра Пакистана.
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