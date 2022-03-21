Жительницу Приморья будут судить за дискредитацию российской армии

Жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети против ВС РФ.25-летняя жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети воспрепятствовать использованию российской армии в целях защиты интересов России.
Жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети против ВС РФ.25-летняя жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети воспрепятствовать использованию российской армии в целях защиты интересов России.
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