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Жительницу Приморья будут судить за дискредитацию российской армии

Жительницу Приморья будут судить за дискредитацию российской армии

Жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети против ВС РФ.25-летняя жительница Артема предстанет перед судом за публичный призыв в соцсети воспрепятствовать использованию российской армии в целях защиты интересов России.

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