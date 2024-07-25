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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Amazon хочет взять на работу ведущих «Inside the NBA»

По словам Джея Марина, главы спортивного отдела Prime Video, канал Amazon, который будет официально транслировать матчи НБА, начиная с 2025 года, заинтересован в приглашении на работу звездных ведущих шоу «Inside the NBA», которое выходит на TNT.

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