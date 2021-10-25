Русофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток

Закон и ПорядокПолитикаРусофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток То, что борьба с русским языком является неотъемлемым симптомом патологической русофобии, – не новость.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РожковСССР им такого не позволял. А в чем же сверхуспешность нашей дипломатии и внешней политики? Да и внутренней. Ведь нам, под одобрительный вой полных идиётев, вдалбливают пропагандоны, что во внешней политике мы всех объегориваем и обскакиваем. А на самом то деле, это нас, бедненьких, везде все объегоривают и обскакивают?Комментировать
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