Закон и Порядок

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Русофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток

Русофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток

То, что борьба с русским языком является неотъемлемым симптомом патологической русофобии, – не новость.

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Александр Рожков
СССР им такого не позволял. А в чем же сверхуспешность нашей дипломатии и внешней политики? Да и внутренней. Ведь нам, под одобрительный вой полных идиётев, вдалбливают пропагандоны, что во внешней политике мы всех объегориваем и обскакиваем. А на самом то деле, это нас, бедненьких, везде все объегоривают и обскакивают?

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