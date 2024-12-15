Россиянам рассказали, как нейросеть может помочь в подготовке к Новому году

Нейросеть может помочь в подготовке к Новому году, если идей для поздравлений, тостов или подарков совсем не осталось, рассказал в беседе с RT СЕО группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
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