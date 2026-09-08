Эфиопия: Около 200 сотрудников федеральной полиции были убиты во время нападения неопознанной вооруженной группы на золотой рудник Тулу Капи в Генджи-Вореда, зона Западная Воллега, регион Оромия, 4 сентября.
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