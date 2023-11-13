В США заявили, что КНР не поставляла РФ оружие для использования на Украине

По последней оценке США, Китай не поставлял России вооружений для использования на Украине. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».
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