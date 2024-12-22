Фицо раскритиковали за визит в Москву: Вопросы должен решать в Киеве

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Оппозиционные партии Словакии «Прогрессивная Словакия» и «Свобода и солидарность» выразили недовольство в связи с недавним визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву.
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