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Жильё для семьи мигранта за счёт России. Всё законно? Чудес в этом деле слишком много

Жильё для семьи мигранта за счёт России. Всё законно? Чудес в этом деле слишком много

Жильё для семьи мигранта за счёт России. Всё законно? Чудес в этом деле слишком много. Почему русская семья из Качканара, где шестеро детей и которая годами платила налоги в России, не может получить жилищный сертификат, а мигранты - вот, пожалуйста? Чем объясняют это решение власти? Читайте в новом расследовании "Первого русского".

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