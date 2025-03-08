Жильё для семьи мигранта за счёт России. Всё законно? Чудес в этом деле слишком много. Почему русская семья из Качканара, где шестеро детей и которая годами платила налоги в России, не может получить жилищный сертификат, а мигранты - вот, пожалуйста? Чем объясняют это решение власти? Читайте в новом расследовании "Первого русского".