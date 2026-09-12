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Капитан танкера «Армада Лидер» Выгонный пропал без вести после атаки БПЛА

Капитан танкера «Армада Лидер» Выгонный пропал без вести после атаки БПЛА

В Черном море пропал капитан танкера «Армада Лидер». Он остался на судне после эвакуации членов экипажа из-за атаки БПЛА, сообщил канал «Любимый Сочи» в «Максе» .

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