ЦБ считает, что снижение ключевой ставки в текущих условиях опасно

Снижение ключевой процентной ставки в России в текущих условиях представляет собой риск, поскольку нехватка рабочей силы и других ресурсов делает невозможным эффективное использование дешевых займов для повышения производительности.
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