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Wildberries запустил услугу по запросу скидки у продавца

Маркетплейс Wildberries запустил услугу «Хочу скидку», с помощью которой покупатели могут попросить продавца предоставить персональную скидку, говорится в пресс-релизе компании.

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