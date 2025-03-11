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Царьград

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Шесть пострадавших в Подмосковье: атака БПЛА отняла жизни двоих взрослых

Шесть пострадавших в Подмосковье: атака БПЛА отняла жизни двоих взрослых

В результате атаки беспилотниками на Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. Шестеро остаются в больнице, одна из пострадавших в критическом состоянии.

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