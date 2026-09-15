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Как в Китае проверили работу полностью ИИ-ориентированной офтальмологической клиники

Как в Китае проверили работу полностью ИИ-ориентированной офтальмологической клиники

Исследователи из Пекинского института визуальных наук и трансляционных исследований зрения создали экспериментальную офтальмологическую клинику AI-TEC, где искусственный интеллект был встроен практически во все процессы — от первичного приема до последующего наблюдения за пациентами.

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