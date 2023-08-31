У британских депутатов вызвал скепсис новый глава Минобороны Шэппс

Назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Великобритании вызвало удивление и скепсис у многих депутатов правящей Консервативной партии, представителей королевских вооруженных сил и даже членов правительства, сообщает газета The Times.
Назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Великобритании вызвало удивление и скепсис у многих депутатов правящей Консервативной партии, представителей королевских вооруженных сил и даже членов правительства, сообщает газета The Times.
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