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У британских депутатов вызвал скепсис новый глава Минобороны Шэппс

У британских депутатов вызвал скепсис новый глава Минобороны Шэппс

Назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Великобритании вызвало удивление и скепсис у многих депутатов правящей Консервативной партии, представителей королевских вооруженных сил и даже членов правительства, сообщает газета The Times.

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