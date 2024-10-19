Юных архангелогородцев приглашают на фестиваль науки САФУ

Принять участие в фестивале, который пройдёт сегодня, 19 октября, могут школьники, студенты, учителя и все желающиеТак, с 11:00 до 15:00 можно посетить выставку научного творчества САФУ, а в 12:40 и 13:30 стать участниками научных шоу «Жидкий азот» и «Катушка Теслы».