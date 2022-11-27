Нацбанк Украины пообещал США свернуть эмиссию гривны с 2023 года

Национальный банк Украины обязался перед посольством США полностью прекратить с 2023 года эмиссию гривны, которая была введена для покрытия дефицита государственного бюджета с начала существования Европейского Союза, сообщает агентство “Страна.
Национальный банк Украины обязался перед посольством США полностью прекратить с 2023 года эмиссию гривны, которая была введена для покрытия дефицита государственного бюджета с начала существования Европейского Союза, сообщает агентство “Страна.
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