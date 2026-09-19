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Контрафронт

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Йемен: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что командир хуситов и шесть солдат-хуситов...

Йемен: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что командир хуситов и шесть солдат-хуситов были убиты в вооруженных столкновениях с правительственными войсками на фронте Кахбуб в районе Аль-Кабайта провинции Лахидж и районе Аль-Вазия провинции Таиз.

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