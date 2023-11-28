Жителей Красноярского края предупредили об угрозе штормового ветра

Сильный ветер может привести к возникновению ЧС в Красноярском крае.В Красноярском крае сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 27 м/с.
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