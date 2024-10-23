Сообщения о новом «плане» Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Запад уже откровенно его сливает, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.