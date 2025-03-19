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Казни детей и стариков: опубликован архив о зверствах украинских полицаев в ВОВ

Казни детей и стариков: опубликован архив о зверствах украинских полицаев в ВОВ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов ФСБ России опубликовала архивные документы, в которых говорится о том, что украинские полицейские, служившие в годы Великой Отечественной войны гитлеровцам, весной 1942 года массово казнили воспитанников одного из детских домов, а также пенсионеров дома инвалидов в Днепропетровской области, которая тогда была под оккупацией нацистов.

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