Трамп назвал ложью сообщения о брифинге для Маска по возможному конфликту с КНР

Данные о том, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг для предпринимателя Илона Маска по поводу планов властей на случай возможного конфликта с КНР, не соответствуют действительности.
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