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Поражение «Спартака» от «Рубина», золото Бацарашкиной в пневматическом пистолете, «МЮ» продлил контракт с Сульшером, бронза Артамонова в тхэквондо и другие новости утра

1. «Рубин» обыграл «Спартак» в первом матче тренера красно-белых Руя Витории в РПЛ – 1:0. Это первая за 7 лет победа казанцев над «Спартаком» дома в чемпионате России.

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