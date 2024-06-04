Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных семей

Необходимо внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отпуска. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает RT.
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