Пять жителей Ивановской области отмечены государственными наградами за достижения в сфере физической культуры и спорта

<p> За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации» присвоено ивановцам Егору Зайцеву, Ларисе Лазаренко, Виталию Плотникову и Елене Широковой.
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