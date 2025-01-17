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Нырять на Крещенье или нет? Костомаров чуть не умер из-за купания в проруби

Нырять на Крещенье или нет? Костомаров чуть не умер из-за купания в проруби

В этом году вместо крещенских морозов — оттепель. Но все равно купание остается экстремальным. Стоит ли с головой бросаться в прорубь или лучше использовать ее по назначению? Поводы для таких раздумий дает профессор, пульмонолог Андрей Малявин.

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