Нырять на Крещенье или нет? Костомаров чуть не умер из-за купания в проруби

В этом году вместо крещенских морозов — оттепель. Но все равно купание остается экстремальным. Стоит ли с головой бросаться в прорубь или лучше использовать ее по назначению? Поводы для таких раздумий дает профессор, пульмонолог Андрей Малявин.
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