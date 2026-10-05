Суд расторгает концессию на 3,9 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Столичный концессионер и администрация Нижнего Новгорода независимо друг от друга потребовали в арбитраже расторгнуть соглашение 2022 года о модернизации освещения в школах и детсадах, оценивавшееся в 3,9 млрд рублей, при этом компания также взыскивает с мэрии 216 млн рублей задолженности.