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Царьград

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Суд расторгает концессию на 3,9 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Суд расторгает концессию на 3,9 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Столичный концессионер и администрация Нижнего Новгорода независимо друг от друга потребовали в арбитраже расторгнуть соглашение 2022 года о модернизации освещения в школах и детсадах, оценивавшееся в 3,9 млрд рублей, при этом компания также взыскивает с мэрии 216 млн рублей задолженности.

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