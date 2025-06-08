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Калужские новости

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В Калужской области при уничтожении группы БПЛА пострадали частные дома

В Калужской области при уничтожении группы БПЛА пострадали частные дома

Сообщаем подробности тревожной ночиВ ходе ночного дежурства 8 июня в Калужской области расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Сухиничского и Боровского районов.

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