Алаудинов сообщил о подбитии ВС РФ танка ВСУ на курском направлении

На курском направлении российская артиллерия подбила танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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