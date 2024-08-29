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Алаудинов сообщил о подбитии ВС РФ танка ВСУ на курском направлении

Алаудинов сообщил о подбитии ВС РФ танка ВСУ на курском направлении

На курском направлении российская артиллерия подбила танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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