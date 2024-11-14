На фасаде Дмитриевского собора во Владимире, построенном в 1194-1197 годах, есть рельеф, изображающий полёт Александра Македонского на небо.
Александр Македонский и Гиперборея
Комментарии
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М
ММ
Не зря по Сибири встречаются остатки предыдущей цивилизации,Вилюйские котлы, например. А система ПКО может быть и до сих пор функционирует. Пример Челябинский метеорит,который, если бы долетел до земли, был бы взрыв как водородная бомба. Метеорит был уничтожен, и видеосвидетельств полно! Ни один человек не погиб!
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