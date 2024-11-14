Александр Македонский и Гиперборея

М

ММ

Не зря по Сибири встречаются остатки предыдущей цивилизации,Вилюйские котлы, например. А система ПКО может быть и до сих пор функционирует. Пример Челябинский метеорит,который, если бы долетел до земли, был бы взрыв как водородная бомба. Метеорит был уничтожен, и видеосвидетельств полно! Ни один человек не погиб!