В Ленобласти взорвалась канистра, которую школьники нашли на стройке и подожгли

Один из мальчиков госпитализирован в тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию. В воскресенье вечером в больницу в Лужском районе Ленинградской области доставили девятилетнего жителя посёлка Осьмино с ожогами тела.
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