Мэрия Еревана незаконно использует имущество «Мульти Велнес»: адвокат

Незаконное использование чужого имущества квалифицируется как преступление. Об этом заявил адвокат Ерем Саркисян в комментарии для Sputnik Армения, касаясь факта эксплуатации мэрией Еревана имущества спортивно-оздоровительного комплекса «Мульти Велнес».
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