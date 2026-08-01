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Царьград

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Мэрия Еревана незаконно использует имущество «Мульти Велнес»: адвокат

Мэрия Еревана незаконно использует имущество «Мульти Велнес»: адвокат

Незаконное использование чужого имущества квалифицируется как преступление. Об этом заявил адвокат Ерем Саркисян в комментарии для Sputnik Армения, касаясь факта эксплуатации мэрией Еревана имущества спортивно-оздоровительного комплекса «Мульти Велнес».

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