Запечённый ягнёнок с уткой — изысканный пасхальный рецепт, который покорит всех за столом!

5/5 - (2 голоса) Запечённый ягнёнок с уткой — королевский рецепт для Пасхи! Пасха — это не только куличи и яйца, но и возможность приготовить что-то по-настоящему грандиозное! Если вы хотите удивить своих гостей и порадовать родных необычным, но потрясающе вкусным блюдом — запечённый ягнёнок с уткой станет настоящим гвоздём праздничного стола.