Леонид Брежнев любил вещи и не стеснялся этого. Он коллекционировал автомобили, охотничьи ружья, часы, носил ордена так, что над этим смеялась вся страна, и принимал подарки от глав государств с искренним удовольствием ребёнка.
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