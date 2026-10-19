❕В Кореизе спасатели устраняют последствия непогоды: проложен отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости Из Симферополя направили более 40 человек дополнительно, на месте работает оперативный штаб.
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