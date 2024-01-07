Не стоит возвращаться. Жители России пожелали Ивлеевой оставаться в Дубае

Александр Симаков

Это как раз тот случай, когда девушку вытащили из деревни, а деревню из девушки вытащить не смогли. 😀 Она родилась и выросла в небольшой деревне Разметелево (Ленинградская область). После школы поступила в институт в Питере, но практически не училась, а подрабатывала в ночых клубах в качестве хостес (обслуживанием гостей), где и приобрела нужные знакомства. Некогда ей было заниматься самовоспитанием...