Лишившись возможностей заработать "новогодним чёсом" в России, Ивлеева купила билет в Арабские Эмираты.
Не стоит возвращаться. Жители России пожелали Ивлеевой оставаться в Дубае
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Дубинина
Анастасия Ивлеева вульгарная женщина. В зрелом возрасте уже нужно следить за речью и манерами. Возраст зрелый, а личность....
Ответить
17 час.
Александр Симаков
Это как раз тот случай, когда девушку вытащили из деревни, а деревню из девушки вытащить не смогли. 😀 Она родилась и выросла в небольшой деревне Разметелево (Ленинградская область). После школы поступила в институт в Питере, но практически не училась, а подрабатывала в ночых клубах в качестве хостес (обслуживанием гостей), где и приобрела нужные знакомства. Некогда ей было заниматься самовоспитанием...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии