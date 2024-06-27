«Рынок жилья превратился в больного». Что будет с новостройками в Крыму после отмены льготного кредитования?

С 1 июля больше никаких льготных программ для покупки квартир в новостройках. Льготная ипотека, можно сказать, уже канула в лету, оставив после себя много вопросов, в том числе и чисто риторический – а надо ли было вообще её внедрять? Напомним, аналитики заявили, что массовая льготная программа не привела к заметному росту темпов строительства.