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«Рынок жилья превратился в больного». Что будет с новостройками в Крыму после отмены льготного кредитования?

«Рынок жилья превратился в больного». Что будет с новостройками в Крыму после отмены льготного кредитования?

С 1 июля больше никаких льготных программ для покупки квартир в новостройках. Льготная ипотека, можно сказать, уже канула в лету, оставив после себя много вопросов, в том числе и чисто риторический – а надо ли было вообще её внедрять? Напомним, аналитики заявили, что массовая льготная программа не привела к заметному росту темпов строительства.

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