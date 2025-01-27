День снятия блокады Ленинграда

К годовщине события, памятного для каждого петербуржца, мы записали истории тех, кто выжил в смертное время, составили краткий гид по осажденному городу и вспомнили лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
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