Сценический костюм нередко становится для артистки не просто элементом образа, а настоящей броней - он защищает от неуверенности, прячет волнение и помогает удерживать внимание зала даже в самых неудобных аутфитах.
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