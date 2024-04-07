Темнокожие Джульетта и королева Англии: почему Голливуд использует темнокожих в роли "белых" персонажей

На вкус и цвет… Сразу же оговоримся: расовая дискриминация недопустима и чудовищна. Но этот очевидный, казалось бы, факт вряд ли может служить оправданием использования темнокожих актёров для воплощения в кино героев, выписанных авторами как представители отличных от негроидной рас.
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